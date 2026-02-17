Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Ramazan ayı münasebetiyle yedi mahallede süsleme yaptı.

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Pertev Paşa Mahallesi’nde bulunan Ulu Camii avlusunda her akşam verilecek iftar yemeklerinde lojistik ve personel desteği sağlayacak.

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi'nin Lala Mustafa Paşa Camii arka bahçesinde her akşam Samtay Vakfı tarafından kurulacak iftar çadırında gerekli teknik ve personel desteği sağlanacak; Osman Fazıl Polat Paşa Camii avlusunda ve Kutup Osman Tekkesi’nin (Namık Kemal Lisesi bölgesi) bulunduğu alanda kurulan iftar çadırlarında, dernek ve hayırseverler tarafından verilecek iftar yemeklerinde ise çadır kurulumu, masa-sandalye temini ve temizlik hizmetleri sağlanacak.

Suriçi’nde bulunan Ağlayan Dede Türbesi’nde verilecek iftar yemeklerinde ise Gazimağusa Belediyesi'nin personel ve lojistik destek verecek. Gazimağusa Belediyesi ayrıca iftar yemekleri için bin 525 sandalye, 386 masa, 22 personel ve 12 ek çöp konteynırı tahsis etti.

-Ramazan Süslemeleri

Gazimağusa Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kent estetiğine yansıtmak amacıyla Namık Kemal Meydanı, Kombos Meydanı, Topçu Bulvarı Kavşağı, 15 Ağustos Bulvarı Çemberi, Tuzla Hastane Çemberi, Hurmalı Çember ve Anıt Çemberi’nde süsleme yaptı.