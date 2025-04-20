Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, göreve geldikleri ilk günden bu yana en fazla şikayet aldıkları konulardan birinin yol durumu olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için belediyenin öz kaynaklarından 2025 yılı bütçesinde 100 Milyon TL’lik kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Başkan Uluçay, bu yatırımın ilk etabını oluşturan 45 Milyon TL’lik kısmı için ihaleye çıkıldığını ve 15 Mayıs 2025 tarihinde ihalenin sonuçlanacağını duyurdu. Uluçay, belediyenin ekonomik gücünün artmasıyla birlikte, şehirdeki tüm yolların yenilenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Kamuoyunun sıklıkla gündeme getirdiği Salamis Yolu’nun yeniden asfaltlanması da projeler arasında yer alıyor. Başkan Uluçay, uzun yıllardır sorunlu olan bu güzergâhın 2. etap çalışmalarına dahil edildiğini ve tam yol asfalt serimi için Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

“Şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak ve halkımızın yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz,” diyen Başkan Süleyman Uluçay, altyapı yatırımlarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.