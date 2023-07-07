Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde Eyva Çemberi önlerinde saat 19.00’da bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ayşe Eroğluç (44) yönetimindeki UT 556 plakalı aracı ile soldan birinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken çembere giriş yaptığında seyrüseferini güç duruma sokmamak için çaba harcamadan dikkatsizce soldan ikinci şeride geçmesi sonucu o esnada gerisinden aynı istikamette ikinci şerit içerisinde süratli ve dikkatsizce seyreden Onur Ok (43) yönetimindeki JG 357 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpışmaya müteakip savrulan JG 357 plakalı araç takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan Onur Ok kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.