Günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem uygulanıyor. Trafik ekiplerinin kararlı çalışmaları sayesinde hem trafik güvenliğinin artırılması hem de olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar da Gazimağusa Trafik Şubesi ekiplerinin özverili çalışmalarını takdirle karşılarken, denetimlerin aralıksız sürdürülmesinin trafikte daha güvenli bir ortam oluşturduğunu ifade ediyor. Yetkililer ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyararak, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtiyor.