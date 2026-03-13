Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12.03.2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Eski Anayolu üzerinde, Wolfgang Angelbert Eppenschwandtner (E-47) yönetimindeki FN 946 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Hastane Yolu kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde seyreden Hamit Muhammad (E-23) yönetimindeki UK 185 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hamit Muhammad, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde çatlak teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan 12.03.2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Sermen Baradan (E-38) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PN 811 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Araç çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoldan dışarıya çıkıp su kanalına düştü ve üç takla atarak dere yatağı içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sermen Baradan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.