Operasyonla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.02.2025 tarihinde, Gazimağusa ve İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “F” Tipi Operasyonu kapsamında, A.E.(E-43)’nın tasarrufunda toplam 10.900 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu hap ile yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada A.E.(E-43)’nın İncirli’de kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince bugün, Narkotik Dedektör Köpeği eşliğinde yeniden yapılan aramada (yaklaşık 500 gram ağırlığında) 1260 adet daha MDMA( Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında toplamda 12,160 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilmiş oldu. Soruşturma devam etmektedir.