Gündem Kıbrıs Özel Haber

İsrail-ABD ve İran arasında devam eden ve tüm Orta Doğu’yu etkisi altına alan savaşta ağır bilançolar yaşanırken, Güney Kıbrıs’ın İran’ın hedefi haline gelmesi, hem Güney Kıbrıs’ta hem de KKTC’de vatandaşlar tarafından tedirginlik yarattı. Güney Kıbrıs’ın İran’ın hedefi haline gelmesiyle birlikte, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yunanistan, Fransa ve Almanya’dan yardım talebinde bulundu. Yunanistan Güney Kıbrıs’a iki tane firkateyn ve iki F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Diğer yandan Fransa ve Almanya’da bölgeye savaş gemilerini göndereceklerini duyurdu.

Ağrotur İngiliz Üssü’nün İran’a ait olduğu iddia edilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile vurulması ve ufak çaplı hasar meydana gelmesinin ardından ise adada İngiliz Üslerinin varlığı tartışmaya açıldı.

Gündem Kıbrıs, Dışişleri eski Bakanı Özdil Nami’ye bölgede ve Kıbrıs adasında yaşanan son gelişmeleri sordu.

Dışişleri eski Bakanı Özdil Nami, yaşananlarla ilgili Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Bölge ateş çemberindedir. İngiliz üsleri bir şekilde İran’a yapılan müdahalenin bir parçası haline geldi. Dolayısıyla, İran’ın hedef listesine adada bulunan İngiliz üsleri girmiştir. Üsler İngiltere’nin egemen toprağıdır. O nedenle Güney Kıbrıs’ın ve bizlerin oralarla ilgili yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Bir tek orayı hedef alabilecek saldırıların kendi topraklarımıza zarar vermemesi için üzerimize düşen tedbirleri almamız gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu konuyla ilgili Güvenlik toplantısı düzenledi. Askeri makamlarla ve Türkiye ile istişare içerisinde gereken tedbirler alınacaktır. Keşke bunlar yaşanmasaydı” dedi.

“Keşke tüm Kıbrıs’ı koruyacak şekilde bu tehditlere karşı daha iyi bir düzen alabilseydik”

Konuşmasının devamında Nami, “Tüm bu yaşananlar Kıbrıs adasının ne kadar hassas bir bölgede bulunduğunu göstermektedir. Keşke ada üzerinde yaşayan her iki taraf arasında sorun olmasaydı ve güvenlik konusunda tam bir dayanışma ve işbirliği olsaydı. Keşke tüm Kıbrıs’ı koruyacak şekilde bu tehditlere karşı daha iyi bir düzen alabilseydik. Ancak ne yazık ki o noktadan çok uzağız. Adanın tamamı olmasa bile İngiliz üsleri hedef listesine alındı. Ancak sorun şu ki orayı hedef seçtiği zaman bu füzeler bazen hedefin dışında yerlere de düşebilmektedir. Daha evvel bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Hem Kuzey’in hem Güney’in bu tehlikelere karşı ellerinden gelen her türlü tedbiri alması gerekmektedir. Bu kısır bir döngü yaratabilir ancak Kıbrıs’ın tamamı artık bundan kaçabilecek bir noktada değildir” ifadelerini kullandı.