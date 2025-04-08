Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

-06.04.2025 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Durmuş Ali ÇAKIROĞLU (E-56)’nun doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kardiyo pulmoner yetmezlik” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

-07.04.2025 tarihinde, Lefkoşa’da misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Meryem YANIK (K-75)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.