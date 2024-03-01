Polisin açıklaması şöyle:

29.02.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Z.B.E.(E-39)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve el yapımı cam pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Evinde bulundu!

01.03.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Zeytinlik’te, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından B.O.K.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet izmarit tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.