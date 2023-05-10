Gazimağusa’da dün Ö.H’nin (E-45) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü (kubar esrar) uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu madde bulunan 2 ucu yanık sarma sigara ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan hassas terazi bulundu.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan, Gazimağusa’da dün B.H’nin (E-26) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara, MDMA türü uyuşturucu madde içeren 1 hap ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan cam pipo ele geçirildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Gazimağusa’da, dün akşamüzeri E.D.U’nun (E-30) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.