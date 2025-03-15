Gazimağusa’da içki çalmak için girdikleri Akmar Süpermarkette, kendilerini fark eden işletmeci S.A.(E-64) ve Y.A. (E-28)’ı bıçakla yaralayıp hastanelik eden T.Ö. (E-22) ve beraberindeki M.N.M. (K-14) polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

15.03.2025 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Gazimağusa’da, Karakol Mahallesinde, faaliyet gösteren Akmar Süpermarket isimli iş yerinin penceresi açılarak içeriye giren kimliği meçhul bir erkek ve bir bayan şahıs, iş yeri içerisindeki alkollü içkileri çalacakları sırada, meçhul erkek şahıs tasarrufundaki bıçak ile kendilerini fark edip iş yerine gelen iş yerinin işletmecisi S.Y.A. (E-24)’yı sol el avuç içerisinden hafif şekilde, babası S.A.(E-65)'yı ise karın kısmından ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmışlardır.



Olayda yaralanan S.Y.A. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, S.A. ise yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Olayın polisin fbilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak aranmakta olan T.Ö.(E-22) ve M.N.M. (K-14) tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.