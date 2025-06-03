Polisten yapılan açıklama şöyle:

"03.05.2425 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa'da bulunan Çöplük Ayrıştırma Merkezi içerisinde çalışmakta olan Mustafa KAYAKAN (E-48) ile M.Ş.K.(E-49), çöp öğütmede kullanılan ve arızalı olan kompaktör (paletli dozer) aracı tamir ettikleri sırada, tamir edildiğini kontrol etmek amacı ile iş arkadaşları M.M.(E-29)'nin konu aracı çalıştırmasını istemeleri üzerine, M.M'nin araca binerek aracı çalıştırdığı esnada, vitesin takılı olması nedeniyle aracın öne doğru hareket etmesi neticesinde, o esnada aracın alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa KAYAKAN'ın ağır şekilde yaralanıp olay yerinde yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında M.M. ve M.Ş.K. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."