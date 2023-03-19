Amcaoğlu duyurdu: Sanayiciye ve üretime büyük kolaylık

Amcaoğlu duyurdu: Sanayiciye ve üretime büyük kolaylık

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.K.B. (29) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Durmaz Computer isimli iş yerinin kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet Play Station-5 oyun konsolları çalındı.

Gazimağusa ’da 13 Şubat 2023 tarihinde saat 03.50 sıralarında Durmaz Computer isimli iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 29 yaşındaki G.K.B. tutuklandı.

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