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Tanık polis, zanlı aleyhindeki soruşturmamın yeni başladığını belirterek mahkemeden soruşturmasını tamamlayabilmek için tutukluluk emri talep etti.Nöbetçi yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Salih Fidan Ersan, zanlının, Gazimağusa’da, 18.4.2024’te kaldığı apartman dairesindeki çocuk odasında 15 yaşında kızının göğsünü ve cinsel organını sıkarak, “Bu gece benim olacaksın” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görevli polis memuru Salih Esran, meseleyle ilgili mahkemeye bilgi verdi.

Polis F.A. aleyhindeki soruşturmasını tamamlayabilmek için mahkemeden 2 gün tutukluluk emri temin etti.

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