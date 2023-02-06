Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde bulunan ambarda bugün saat 00.00 sıralarında çıkan yangın zarara neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde, 2. Sokak üzerinde bulunan ve içerisinde oto aksesuar malzemeleri ile bakliyat, makarna, tuvalet kâğıtları, temizlik ile kimyasal malzemelerin bulunduğu ambarda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ambar içindeki eşyalar zarar gördü.