Gazimağusa’da 2025 yılı içerisinde meydana gelen olayda, H.D. (E-33)’nin gerçekte herhangi bir işyeri bulunmadığı ve bu yönde yetkisi olmadığı halde, yurt dışında yaşayan arkadaşlarını KKTC’ye getirip çalışma izni çıkaracağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Polis tarafından yapılan soruşturmada, H.D.’nin bu yolla söz konusu şahıstan sahtekârlıkla toplam 6 bin 200 Euro temin ettiği belirlendi. Olayla bağlantılı olarak H.D. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.