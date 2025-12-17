Bu kapsamda, Gazimağusa Ağıllar Bölgesi ile Tuzla St. Barnabas Manastırı yolu üzerinde hayvan taşımacılığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon istasyonları kuruldu. Kurulan bu istasyonlar aracılığıyla, hayvan taşıyan araçların kontrollü şekilde dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Yetkili makamlar tarafından karantina altına alınan bölgeler dışındaki alanlardan hayvan taşımacılığına izin verilirken, hayvan taşıyacak kişi ve işletmelerin belirlenen dezenfeksiyon noktalarından işlem yaptırmaları zorunlu tutuluyor.

Bu çerçevede, hayvan taşımacılığı yapan kişi ve işletmelerin her taşıma öncesinde ayrı ayrı dezenfeksiyon yaptırmaları ve güncel dezenfeksiyon belgesini taşıma sırasında yanlarında bulundurmaları zorunlu olup, belgesi bulunmayan taşıyıcılar hakkında polis birimlerine bildirim yapılacaktır.

Ayrıca, dezenfeksiyon belgesi bulunmayan hayvan taşıyıcılarının getirdiği hayvanlar Gazimağusa Belediyesi Mezbahası’na kabul edilmeyecek.