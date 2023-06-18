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Soruşturma devam ediyor.

Yangın sonucunda ise aracın arka tepe lambası, iç plastik aksamları ve araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif markalarda sigara, tütün ile çakmaklar yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Özuslu için Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi

Özuslu için Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi

Gazimağusa'da dün saat 09.00 sıralarında Mehmet Sıcak'ın kullanımındaki PL 971 plakalı araç ile seyir halinde olduğu esnada, aracın arka iç kısmında bulunan tepe lambasının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

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