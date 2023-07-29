Gazimağusa'da dün sabah Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.B.(E-38)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.B tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.07.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.B.(E-38)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

