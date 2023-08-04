Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da E.K.(E-34) ve S.A.’nın (K-24) kaldığı otel odasında yapılan aramada; toplam 10 gram ağrılığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 kağıt parçası, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 cam pipo ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 20 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.