İsias Otel davasının ikinci duruşması dün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve mahkemede ara kararlar alınmıştı.

Mahkemenin aldığı ara karara göre; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına ayrıca; Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar verilmişti.

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Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini de 12 Haziran saat 10.00 olarak belirledi. 