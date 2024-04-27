Polisin yaşanan ölüm olayıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

26.04.2024 tarihinde, İskele'de, Long Beach Bölgesinde, bir inşaat alanında ölü olarak bulunan Rus uyruklu Andrei BELCHENKO (E-47)'nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, "yüksekten düşmeye bağlı; çoklu kaburga kemikleri kırıkları, boyun – göğüs - omur kırıkları, iç organ ve büyük

damar yaralanmaları, iç ve dış kanamalar" sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edilmiştir.