Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 14.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 34 yaşındaki H.Ş.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 36 yaşındaki İ.D. ile 35 yaşındaki B.L.’nin tasarruflarında ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 7 adet kağıt parçası ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 400 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin de soruşturması sürüyor.