Arıklı, “28 Nisan tarihi itibari ile YDP Kurultayı bitmiş, üyelerimiz iradesini ortaya koymuş ve Genel Başkanını seçmiştir. 28 Nisan itibari ile Kurultay defteri kapanmış, bugün itibari ile Yeniden Doğuş Partisi için yeni bir sayfa açılmıştır. Kurultay sürecinde söylenenler Kurultayda kalmıştır” dedi.

Hz. Mevlana’nın ‘Dün dünde kaldı cancağızım… Bugün yeni şeyler söylemek lazım…” ifadelerine dikkat çeken Arıklı, şöyle devam etti:

“Ben, “Yeni Şeyler” söylememiz gereken bu dönemde Kurultayda emek sarf eden, başta Kadın ve Gençlik Kollarımız olmak üzere haftalarca teyakkuzda olan Kurultay Organizasyon Komitesi ve Bölge Seçim Komitesi Üyelerime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Bu kurultayda kaybeden yok”

Arıklı, “Bu Kurultayda aday olan Sevgili Genel Sekreterimize, büyük bir heyecanla ona sahip çıkan değerli yol arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı enerjiyi ve performansı, bundan sonraki süreçte de YDP için ortaya koymalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu Kurultayda kaybedenin olmadığını, kazanın ise sadece YDP olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor” açıklamasını yapan Arıklı, Kurultayda kendisine oy veren, vermeyen, destek veren, vermeyen herkese bir kez daha teşekkür etti, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun…” dedi.