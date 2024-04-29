Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 449 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 sürücü tutuklandı ve 23 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
257’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
55’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
6’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
118’i diğer…