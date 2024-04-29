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Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor

Yarın ve çarşamba günü sağanak bekleniyor

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 449 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 sürücü tutuklandı ve 23 araç trafikten men edildi.

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