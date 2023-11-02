Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokole göre TIR parkının bir bölümü Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişleri Şubesi’nin kullanımına devredilirken, tüm sürüş ehliyei sınavları burada yapılacak. Söz konusu alana Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün açacağı ihale doğrultusunda taşınabilie bina yerleştirilirken, protokolede yer alan otopark yapımını da Karayolları Dairesi üstlenecek. Protokole göre ayrıca TIR parkının bir bölümü motosiklet ehliyet sınavları için düzenlenecek.