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Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Gazimağusa’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla eczanenin duvarına çarptı.

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