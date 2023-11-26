Gazimağusa’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla eczanenin duvarına çarptı.
FT 273 plakalı aracın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Polisin soruşturması devam ediyor…
Kaynak: Bağımsız Gazete
Gazimağusa’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla eczanenin duvarına çarptı.
FT 273 plakalı aracın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Polisin soruşturması devam ediyor…
Kaynak: Bağımsız Gazete
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