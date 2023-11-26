Gazimağusa’da bir sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla eczanenin duvarına çarptı.

Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

FT 273 plakalı aracın sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.    

Polisin soruşturması devam ediyor…

Kaynak: Bağımsız Gazete