Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, bu aşamada zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Denktaş: Umutsuzluğun tetiklediği bir umursamazlık var

Denktaş: Umutsuzluğun tetiklediği bir umursamazlık var

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve bahse konu sahte olduğuna inanılan paraların incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, bahse konu paralar ile paraların tespit edildiği bel çantası ve para cüzdanının emare alındığını belirtti.

Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde, saat 02.45 raddelerinde, alınan bir ihbar üzerine Ercan Havaalanı gelen yolcu çıkış kapısı önünde tespit edilen zanlı S.G yapılan üst aramasında tasarrufundaki bel çantası içerisindeki para cüzdanında sahte olduğuna inanılan 3 adet 100 ABD Doları ve 2 adet 50 euro bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.