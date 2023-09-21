Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.09.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Ömer ALKAN (E-32) yönetimindeki US 955 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Çangar Çemberine geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada 158 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MJ 126 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olan Mehmetcan BUĞDAYCI (E-24)’nın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Ömer ALKAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

