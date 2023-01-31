Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

31.01.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Bafra - Çayırova Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Abdullah KETE (E-35), % 169 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 073 plakalı araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan palmiye ağacına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah KETE ve araçta yolcu olarak bulunan Fehmi YILMAZ (E-51), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Abdullah KETE’nin boynunda kırık, Fehmi YILMAZ’ın ise sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.