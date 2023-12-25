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25.12.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Bilge Yemenecioğlu ÖZOKTAY (K-48) yönetimindeki PD 353 salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Ortaköy 5’inci sokak kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Murad PERMAMNOV (E-28) yönetimindeki UH 559 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Murad PERMAMNOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kazayla ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

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