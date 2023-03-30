Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.03.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Raif Denktaş Caddesi üzerinde, Lal GÜREL (K-23) 208 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LU 762 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet TUNÇTÜRK (E-33) yönetimindeki SL 777 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LU 762 plakalı araç sürücüsü Lal GÜREL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir