Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.05.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinin pencere camı kırılarak hasara uğratılıp açılmış ve bina içerisine girildikten sonra, çekmece içerisinde muhaza edilen toplam 8100 Euro, 13.915 ABD Doları ve 7.355 Stg nakit para çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele zanlı olarak görülen O.M.N.(E-26) tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.