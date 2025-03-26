Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan ve Genel Sekreter Özgür Kıdrışlıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkede yaşanan ekonomik ve yapısal sorunların yanı sıra geçici ve sözleşmeli personelin haklarını düzenleyen yasa, Posta Dairesi'ndeki personel sıkıntısı ele alındı.

Başbakan Üstel, KAMUSEN Genel Başkanı Atan’ın dile getirdiği sorunlar üzerine, Cumhuriyet Meclisi komitesinde son aşamaya gelen “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi”nin bayram sonrası Meclis’ten geçirileceği sözünü verdi.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Başbakan ile ülkedeki ekonomik ve yapısal sorunları detaylıca ele aldık. Kendisi, geçici ve sözleşmeli personelle ilgili yasanın bayram sonrası Meclis’e sunulacağına dair söz verdi" dedi.

Üstel, "Ayrıca, Posta Dairesi’ndeki personel sıkıntısının çözümü için çalışmalar başlatıldığını ve kamu personelinin sınavlarda İngilizce yeterlilik belgesiyle ilgili girişimlerin hızlandırılacağını belirtti. Eğitim Bakanlığı’nın sınav tüzüğünde yapılacak tadilatla, başvurularda B1 düzeyindeki İngilizce yeterlilik belgelerinin kabul edilmesi için gerekli talimatların verileceğini de ifade etti" şeklinde konuştu.