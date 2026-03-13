Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve milletvekillerinin katıldığı tören, saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başladı ve bir dakikalık saygı duruşunun ardından saygı atışı yapılarak, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Şehitlik özel defterinin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Hazal Canbulat, Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yaptı.

Yedidalga İlkokulu öğrencilerinin şiirler de okuduğu anma töreninde, din görevlisi şehitler için dua okudu ve şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında, Bağlıköy şehitlerini saygıyla anmak ve onların vatan uğruna yaptıklarını hatırlatmak üzere toplandıklarını belirtti.

Bu toprakların kolayına vatan olmadığını vurgulayan Öztürkler, 1958 ile 1974 yılları arasında şehitlerin Türk bayrağının dalgalanabilmesi ve Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadele verdiklerini, bu uğurda canlarını feda ettiklerini ifade etti.

Konuşmasında geçmişe de değinen Öztürkler, 2001 yılında Lefke Gazi Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı dönemde benzer törenlerde görev aldığını, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın törenlere katılarak Türklük ve vatan sevgisini halka aşıladığını hatırlattı.

Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte egemen eşitliğinden ve uluslararası statüsünden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Orta Doğu’da, Ukrayna’da ve Gazze’de yaşanan gelişmelerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetleri ve yaptığı anlaşmaların adayı bir barut fıçısına çevirdiğini söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğidir” açıklamasına dikkat çeken Öztürkler, Anavatan ile olan bağların kanla, toprakla ve tarihle bütünleştiğini, asla kopmayacağını ifade etti.

Rum liderin Türk F-16 uçaklarıyla ilgili sözlerini de eleştiren Öztürkler, Türk askerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her zaman burada olduğunu ve var olmaya devam edeceğini, KKTC’ye gelirken de Hristodulidis’e bilgi vermesine gerek olmadığını belirtti.

Öztürkler: “1974’te bilgi vermedik bugün de vermeyiz“ dedi.

Konuşmasının sonunda Bağlıköy şehitlerinin huzurunda saygıyla eğildiğini dile getiren Öztürkler, onların emanetine sahip çıkmanın ve bu toprakların Türk kalmasının önemine değindi.

Yedidalga İlkokulu öğrencilerinin törende bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Öztürkler, genç nesillere Mehmetçik ve Mücahit’in mücadelesini aktarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Öztürkler,şehitlerin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.