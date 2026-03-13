Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi’nin iş yerlerine yönelik hijyen, gıda güvenliği ve çalışma koşullarını kapsayan denetimleri hem gündüz hem de gece saatlerinde aralıksız devam ediyor.

Ekipler, özellikle Ramazan ayı nedeniyle gece saatlerinde faaliyetlerin yoğunlaştığı fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Dört ayrı ekip halinde restoran, kafe, pastane, imalathane ve marketlerde Şubat ayı başından 12 Mart’a kadar toplam 518 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda 26 işletmeye ihbar yazısı verilirken, hijyen kuralları konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Öte yandan denetimler kapsamında 13 farklı bölgeden su numunesi alınarak analiz edilmek üzere devlet laboratuvarına gönderildi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan yoğun denetimlerin bayram öncesinde ve bayram süresince de devam edeceğini açıkladı.