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Saat 13.00 sıralarında, Çamlıbel - Geçitköy Anayolu üzerinde, Şengül Akıncı (K-37), yönetimindeki NL 768 plakalı araç ile Geçitköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla atarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

AP Milletvekili Kızılyürek, KTÖS'ü ziyaret etti...

AP Milletvekili Kızılyürek, KTÖS'ü ziyaret etti...

Polis in kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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