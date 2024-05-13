Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta 4’er, Geçitkale’de 3, İskele’de ise 2 yangın yaşandı.

İtfaiye raporunda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek otları tutuşturması;  araziler içerisine yıldırım düşmesi; söndürülmeden atılan sigara izmariti; elektrik kaynaklık kısa devre; kişi/ler tarafından yakma, çalışır durumdaki jeneratörden sızan yakıtın sıcak egzoz üzerine temas edip alevlenmesi; aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi; mangaldan çıkan kıvılcımların kuru otlar ile şilteyi tutuşturması ve baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınıp alevlenmesi” olarak sıralandı.

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Raporda özel servis olayları ise, “otobüsün alt kısmında, aracın kasa bölümünde ve tuvalet kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması; yangına karşı tedbir alınması; yangın eğitimi verilmesi; trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması; özel görev;  yol güvenliği sağlanması;  ülke genelinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucu yol içerisinde, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında biriken suyun tahliyesi; fırtına sonucu araçların üzerine devrilen ağacın kaldırılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak” yer aldı.