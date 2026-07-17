Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bugün oynanan maçlarla tamamlanan turnuvanın final karşılaşmasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı, mücadeleyi 33-24’lük skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.

Üçüncülük maçında ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Narkotik-Siyasi Polis Müdürlüğü takımları karşılaştı. Rakibini mağlup eden Narkotik-Siyasi Polis Müdürlüğü takımı, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Turnuva boyunca 81 sayı kaydeden Girne Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Kaan Savaşkan, “Sayı Kralı” olurken, Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Ozan Avcı ise başarılı performansıyla “En Değerli Oyuncu (MVP)” seçildi.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edilirken, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan KKTC Basketbol Federasyonu hakemlerine teşekkür plaketi verildi.