Drift NEU Gymkhana Challenge sezonunun üçüncü raundunda RWD, FWD, 4WD, Junior Cup, Queen Cup, BMW Cup, Mini Cup ve Nissan-Toyota Cup kategorilerinde yarışacak pilotlar, ikili eşleşme sistemiyle piste çıkacak.

Organizasyon, 17 Temmuz Cuma günü 17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek antrenmanlarla başlayacak. 18 Temmuz Cumartesi günü 16.00-22.00 saatleri arasında brifing, sıralama turları ve Queen Cup mücadeleleri düzenlenecek. 19 Temmuz Pazar günü ise 16.00-22.00 saatleri arasında Junior Cup, RWD Top 32, FWD, RWD Top 16, BMW Cup, Mini Cup, Nissan-Toyota Cup, 4WD ve RWD Top 8 Final yarışlarının ardından ödül töreniyle organizasyon tamamlanacak.

Seyirci girişinin ücretsiz olacağı organizasyon, motor sporları tutkunlarına iki gün boyunca heyecan dolu mücadeleler izleme fırsatı sunacak.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ RAUNDU 80 ARAÇ PİSTTE MÜCADELE EDECEK

Sezonun ilk iki yarışının ardından gözler şimdi Gymkhana Challenge Round 3'e çevrildi. Drift NEU Gymkhana Challenge Round 3'te 80 araç piste çıkacak. Yarışlar, birbirinin aynısı olarak hazırlanan iki ayrı parkurda aynı anda start alan iki otomobilin ikili eşleşmeleriyle gerçekleştirilecek. Her eşleşme iki yarış üzerinden tamamlanacak ve iki mücadelede üstünlük sağlayan pilot bir üst tura yükselerek yoluna devam edecek. Gymkhana'nın kendine özgü yarış formatı, pilotların yalnızca hızını değil; araç hakimiyetini, doğru çizgi seçimini, reflekslerini ve teknik sürüş becerilerini de ön plana çıkarıyor. Teknik virajlar, hassas manevralar ve kontrollü sürüşün belirleyici olacağı mücadelelerde yarışmacılar, rakiplerine karşı üstünlük kurabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koyacak. Eleme sistemiyle ilerleyecek organizasyonda her eşleşmenin kazananı bir üst tura yükselirken, izleyiciler de aynı anda gerçekleşen mücadelelerle heyecan dolu bir yarış atmosferine tanıklık edecek.

FARKLI KATEGORİLER AYNI ORGANİZASYONDA BULUŞUYOR

Drift NEU Gymkhana Challenge Round 3 kapsamında Junior Cup, RWD, FWD, 4WD, BMW Cup, Mini Cup, Nissan-Toyota Cup ve Queen Cup kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Farklı yaş grupları ve araç sınıflarını aynı organizasyonda buluşturan etkinlik, hem sporcular hem de motor sporları tutkunları için dopdolu bir yarış programı sunacak. Junior Cup'ta genç pilotlar deneyimlerini ortaya koyarken, Queen Cup'ta kadın pilotlar kendi kategorilerinde mücadele edecek. Marka kupalarında ise aynı marka otomobiller, eşleşme usulü yarışlarla bir üst tura yükselebilmek için piste çıkacak.

ADRES NEU EVENT PARK

Drift NEU Gymkhana Challenge Round 3, 17 Temmuz Cuma günü antrenmanlarla başlayacak, 18 Temmuz Cumartesi günü sıralama turları ve Queen Cup mücadeleleriyle devam edecek, 19 Temmuz Pazar günü ise eleme yarışları, final mücadeleleri ve saat 22.00'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek. Seyirci girişinin ücretsiz olacağı organizasyonda motor sporları tutkunları, iki gün boyunca NEU Event Park'ta ikili eşleşmelerle gerçekleşecek Gymkhana heyecanını yakından takip edebilecek