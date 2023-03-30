Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu yaralanan yaya Mençuk kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgeye göre, Buse Güney (28) yönetimindeki JV 600 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak kalırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Muhammet Mençuk’a (19)'a çarptı.

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Tazminat ödemeleri ve doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru 14 Nisan

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