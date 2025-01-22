11-16 Ocak 2025 tarihleri arasında, Gemikonağı'nda Canbolat Sokak'ta, bir şahsa ait ikametgahın bahçesine izinsiz girilerek mülke tecavüz edildi.

Bahçede muhafaza edilen klima, kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.

Olay polisin bilgisine gelince yürütülen ileri soruşturmada, H.Ö. (31) ve A.D. (31) zanlı olarak tespit edilip tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların çaldıkları klimayı kendilerine ait olduğunu beyan ederek, Aydınköy'de faaliyet gösteren bir hurdacıya sattıkları ve sahtekarlıkla para temin ettikleri de belirlendi. Soruşturma devam ediyor...