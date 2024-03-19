Polisin açıklaması şöyle:

19.03.2024 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Gemikonağın'da Ecevit caddesi üzerinde Zerda Cemre YILMAZ (K-20) batı istikametine doğru yönetimindeki HE 344 plakalı araç ile gereken azami dikkat ve ihtimamı göstermeksizin sürüp dıreksıyon hakımıy etini kaybederek aracının ön kısmı ile önünde ayni istikamete doğru yolun solunda park halinde olan HR 475 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra savrularak sağ arka yan kısmı ile o esnada batı doğu istikametine doğru seyretmekte olan Cemal TECEN (E-30) kullanımında bulunan TNF 207 plakalı otobüsünün sağ arka kısmına çarpması sonucu HR 475 plakalı araç çarpmanın etkisi ile öne doğru savrularak sol ön kısmı ike haldırnm üzerinde park halinde olan ZMU 180 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarpması sonucu hafif yaralan Zerda Cemre YILMAZ Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesinde müşahade altına alınmıştır