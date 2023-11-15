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TCG Giresun F-491 Girne Yat Limani önlerinde, TCG Burakreis S-359 gemisi ise Girne Limanı’nda yine saat 17.00’ye kadar ziyarete açık.

Gazimağusa Limanı’na demirleyen TCG Bartın F 504 savaş gemisi 17.00’ye kadar halk tarafından ziyaret edilebilecek.

Çatalköy'de ani ölüm... Daha 38 yaşındaydı...

Çatalköy'de ani ölüm... Daha 38 yaşındaydı...

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