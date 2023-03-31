Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan,olguları aktardı.

Polis, meselenin "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçları ile ilgili olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan hukuk fakültesi öğrencisi olan zanlı Obasi Chimezirm Princewill’in, 25-26.03.2023 tarihleri ile 22.30-01.30 saatleri arasında Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Ekin Adademir Öğrenci Yurdunda ikamet etmekte olan ve müşteki konumunda bulunan M.Y.K ile öncesinde tanışmış arkadaş olduklarını ve müştekinin rızası dahilinde yurt odasında bir araya geldikten sonra müştekinin kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde zanlı elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup elleri ile boğazını sıkıp müştekiyi ciddi surette darp ettikten sonra, müştekinin giymekte olduğu kıyafetlerini zorla çıkarıp cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı. Polis, meselenin polisin bilgisine 26.03.2023 tarihinde gelmesi ile birlikte, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve ilk nazarda zanlının gerek ismi soyismi gerekse de ikamet adresi belli olmadığı için emare olarak temin edilen kamera görüntülerinden yola çıkılarak zanlının tespiti yönünde bir araştırma yapıldığını belirtti.

Polis, 28.03.2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde zanlı Hamitköy bölgesinde alınan ihbar doğrultusunda tespit edildiğini ve tespiti ile birlikte methalder olduğu suçları kabul edip bu yönde kendi el yazısı ile İngilizce olarak itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip polise yardımcı olduğunu aktardı. Polis, meselenin meydana gelmesi ile KKTC 'de, özellikle Hamitköy bölgesinde söz konusu yurt yer aldığı yerde büyük bir korku endişe kısaca infiala neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının daha öncede birden çok kez tecavüz suçuna karıştığına dair duyum aldıklarını, müşkiye kendisinden şikayetçi olmaması için 500 bin Nijerya parası teklif ettiğini, ceza-i ehliyetinin araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, zanlının methaldar olduğu Cinsel Tecavüz suçu ağır ceza mahkemesi uhtesinde yer alan bir suç olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.