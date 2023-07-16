Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobilin içinden kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan genç şarkıcı kanlar içinde yerde kalırken otomobille kurşun yağdıran kişi veya kişiler geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay’ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ



Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yaşında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkaksınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun" diye paylaşımda bulundu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.