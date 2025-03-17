Genişletilmiş gayriresmi toplantı, Cenevre saatiyle 19.00'da (Kıbrıs saatiyle 20.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri’nin heyet başkanları için verdiği akşam yemeğiyle başladı.

Yemek öncesinde BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughtyrety'yi kapıda karşıladı.

İki ayrı masa olacak şekilde düzenlenen yemekte, baş masada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yardımcısı Rose Mary DiCarlo, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer aldı. Diğer masada da Liderlerin Özel Temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunan bakan yardımcısı ve İngiliz yüksek komiseri Michael Tatham hazır bulundu.