Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Innerwheel 222. Bölge iş birliğiyle yürüttüğü geri dönüşüm projesinin pilot sokaklarında bu sabah keyifli bir etkinlik düzenledi.

AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü projesi çerçevesinde, Beşevler, Canan, Ayışığı, Naz, Altınç ve Aslan Sokakları geri dönüşüm sokağı olarak ilan edildi. Etkinlikte, bu önemli düzenlemeler yerinde incelendi ve projenin ilk adımları atıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Amacımız, bu mahallelerde geri dönüşüm bilincini artırmak ve sizlerin katkılarıyla çevremizde kalıcı ve olumlu bir değişim yaratmaktır,” dedi.

Başkan Amcaoğlu, bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Innerwheel 222. Bölge’ye, etkinliğe katılarak destek veren Biyologlar Derneği’ne, tüm katılımcılara, bölge halkına ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkürlerini sundu. “Bölge halkının desteğiyle çok daha temiz ve sürdürülebilir sokaklar yaratacağımıza inanıyoruz,” şeklinde konuştu.