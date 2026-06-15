Kürsüye çıkarak söz alan İncirli, Üstel’in altı ay sonrasına yönelik seçim çağrısını eleştirerek, gerçek cesaretin erken seçim kararı almak olduğunu savundu.

“Sayın Ünal Üstel cesaretini toplamış görünüyor” diyen İncirli, “Altı ay sonrası için bana hodri meydan çekti. Madem cesaret ve hodri meydan konuşuyoruz, o zaman bugün karar verelim ve 60 gün sonra genel seçime gidelim” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin Aralık ayında yapılabileceğini belirten İncirli, genel seçimin ise daha erken bir tarihte gerçekleştirilmesini önerdi.

“Bu hodri meydanlar boşa gitmesin”

Üstel’in çağrısının sözde kalmaması gerektiğini söyleyen İncirli, “Çok memnunuz. Boşa gitmesin bu hodri meydanlar. Bugün 60 gün sonrası için genel seçim tarihi alalım, Aralık ayında da yerel seçimleri yapalım” dedi.

“Ülkenin önü açılsın”

İncirli, erken seçimin ülkenin önünü açacağını savunarak, 2027 bütçesinin de mevcut hükümet tarafından hazırlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren İncirli, “Çok hayal kuruyorsunuz ama bir şey değil” sözleriyle konuşmasını tamamladı.