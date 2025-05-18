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Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, Gezici sonsuzluğa uğurlandı.

Gezici’yi son yolculuğunda ailesi, akrabaları, arkadaşları, iş arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Hasipoğlu: Türk gençliğine özgürlük ve egemenlik yolunda verilmiş en büyük armağan

Hasipoğlu: Türk gençliğine özgürlük ve egemenlik yolunda verilmiş en büyük armağan

Gezici dün İsmail Safa Camii’nde ikindi namazına müteakip gerçekleşen cenaze töreni ile Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

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