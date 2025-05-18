Pınarbaşı’nda geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç hemşire Rifat Gezici, göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gezici dün İsmail Safa Camii’nde ikindi namazına müteakip gerçekleşen cenaze töreni ile Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
Gezici'nin cenaze namazını babası kıldırdı.
Gezici’yi son yolculuğunda ailesi, akrabaları, arkadaşları, iş arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.
Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, Gezici sonsuzluğa uğurlandı.